Il Meteo in Toscana: diffuse gelate in pianura e nei fondovalle

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno, salvo locali nubi basse sulle zone più occidentali della regione.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie in pianura e nei fondovalle con diffuse gelate, in ulteriore aumento sui rilievi. Massime stazionarie nelle aree pianeggianti, in lieve aumento altrove.

Lunedì 24 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da est nord-est con rinforzi sulle province di AR, SI e GR.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Martedì 25 sereno o poco nuvoloso con nuvolosità di tipo basso in aumento, soprattutto nella seconda parte della giornata, a partire da ovest.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con diffuse gelate in pianura e nei fondovalle, massime pressoché stazionarie.