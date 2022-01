Il Meteo in Toscana: Epifania con nubi e pioggia, neve nell’Alto Mugello

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con precipitazioni sparse più frequenti sulle zone appenniniche. Neve a quote collinari in Appennino fino a circa 300 metri nell’Alto Mugello. Neve fino a 600-800 metri altrove. Migliora dal tardo pomeriggio fino a cessazione dei fenomeni.

Venti: moderati da nord-est con forti raffiche in particolare su crinali e Arcipelago ma anche nelle vallate esposte.

Mari: molto mossi tendenti a mossi.

Temperature: in diminuzione.

Venerdì 7 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in deciso calo le minime con possibili gelate sulle zone interne, in lieve aumento le massime.

Sabato 8 sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature nella prima parte della giornata.

Venti: deboli da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con estese gelate nei fondovalle e massime in stazionarie