Il Meteo in Toscana: nubi e possibili deboli piogge sparse da mercoledì

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti temporaneamente più consistenti sul nord-ovest. In serata aumento della nuvolosità sui settori centro-settentrionali a partire da ovest.

Venti: deboli orientali in rotazione ai quadranti occidentali.

Mari: poco mossi sotto costa; mossi al largo, ma tendenti a poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con gelate in pianura e nei fondovalle, massime in lieve calo.

Mercoledì 26 molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse.

Venti: deboli variabili nell’interno; occidentali, sud-occidentali a tratti moderati sulla costa centrale.

Mari: mossi a nord di Capraia (fino a molto mossi al largo), poco mossi altrove.

Temperature: minime in lieve aumento con residue locali gelate sulle pianure interne nella prima parte della notte, massime pressoché stazionarie.

Giovedì 27 nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Venti: deboli sud-occidentali con rinforzi sull’Arcipelago.

Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove.

Temperature: in lieve aumento.