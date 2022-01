Il Meteo in Toscana: nubi medio-basse e deboli piogge sparse nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente coperto per nubi basse o banchi di nebbia sulle pianure e sulle vallate, con nubi in dissolvimento nel corso della mattinata fino a cielo poco nuvoloso; sereno in collina e in montagna.

Venti: deboli variabili in prevalenza da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in leggero aumento.

Mercoledì 19 in mattinata sereno; dal pomeriggio aumento della nuvolosità di tipo medio-basso con possibilità di locali e deboli piogge, in particolare sui rilievi.

Venti: deboli da sud-ovest con rinforzi sul litorale dal pomeriggio-sera.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo.

Giovedì 20 nuvoloso per nubi medio-basse associate a deboli precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi.

Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi di Libeccio sulla costa centrale.

Mari: mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie o in lieve calo.