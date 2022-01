Il Meteo in Toscana: piogge sparse e possibili brevi nevicate nei prossimi giorni, temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di deboli piogge, più insistenti sui rilievi; parzialmente nuvoloso altrove con schiarite nelle ore centrali della giornata.

Venti: calmi o deboli sulle zone interne. Tra deboli e moderati da sud, sud-est altrove con rinforzi sulla costa e sull’Arcipelago. Forti da sud-ovest sui rilievi e sulle zone sottovento all’Appennino.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 5 molto nuvoloso con precipitazioni, più probabili tra la notte e la mattina e sulle zone centro-settentrionali dove potranno localmente assumere carattere di rovescio o isolato temporale. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno a divenire molto più sparse. Neve inizialmente sulle cime appenniniche, ma calo della quota neve nel corso della giornata.

Venti: tra moderati e forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte in Appennino e sul litorale centrale. In attenuazione nella seconda parte della giornata e tendenti a nord-est in tarda serata.

Mari: molto mossi a sud di Capraia. Agitati a nord dell’isola.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. In diminuzione in montagna.

Giovedì 6 nuvolosità irregolare in nottata e mattinata con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone orientali e interne centro-meridionali. Possibili brevi nevicate fino a 600-800 metri.

Venti: tra deboli e moderati da nord-est.

Mari: molto mossi tendenti a mossi.

Temperature: in diminuzione.