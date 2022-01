Il Meteo in Trentino: tornano freddo e neve in quota

MeteoWeb

Crollo delle temperature in arrivo in Trentino, a causa del passaggio di un fronte freddo che, nella giornata di mercoledì 5 gennaio, porterà precipitazioni diffuse: lo riporta MeteoTrentino.

Secondo il servizio meteo provinciale oggi il cielo sarà “parzialmente soleggiato per la presenza di nubi alte o medio alte. Martedì annuvolamenti alternati a schiarite che saranno più probabili in montagna e al mattino; intensificazione della nuvolosità in serata. Mercoledì molto nuvoloso con precipitazioni diffuse perlopiù moderate; quota neve inizialmente oltre 1500 m, in calo fino a 800-1000 m e localmente sotto specie nelle valli più strette e durante le fasi più intense. Giovedì sereno e freddo con venti settentrionali in attenuazione dal pomeriggio. Anche venerdì e sabato perlopiù soleggiato e fresco“.