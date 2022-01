Il Meteo in Veneto: al via fase calante dell’Alta Pressione Subtropicale Africana

MeteoWeb

“Fase calante dell’Alta Pressione Subtropicale Africana che da alcuni giorni si sta estendendo verso le nostre latitudini con effetti evidenti soprattutto sui monti, dove le temperature sono sopra la media specie in quota con valori termici in eccesso anche di 10-15 °C, mentre sulla pianura situazione termica meno difforme dalla media per la presenza di frequenti nebbie dovute alla stagnazione dell’aria. Le condizioni meteorologiche pian piano assumeranno caratteristiche consone all’inizio di gennaio col passar dei giorni. Mercoledì cambio di circolazione per l’arrivo di una depressione da nord-ovest, attese delle precipitazioni. Giovedì pressione in aumento, in prevalenza sereno o poco nuvoloso“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Sulla pianura nebbie estese in dissolvimento solo parziale di pomeriggio e in ripresa di sera eccezion fatta per le zone in prossimità delle Prealpi Vicentine e Trevigiane, dove saranno locali e limitate alla sera. Temperature sulla pianura di pomeriggio in calo, eccezion fatta per locali aumenti sulla costa e in prossimità dei rilievi, mentre di sera in aumento con differenze anche sensibili rispetto a sabato; rispetto alle media fino al pomeriggio più basse anche di molto laddove spesso nebbioso mentre altrove in linea, di sera in linea. Temperature sui monti in calo anche sensibile rispetto a sabato ma ancora sopra la media, anche di molto specie in quota.

Domani cielo nuvoloso sulla pianura e parzialmente nuvoloso sui monti. Di notte sulla pianura nebbie estese eccezion fatta per le zone in prossimità delle Prealpi Vicentine e Trevigiane, dove saranno locali, in dissolvimento di mattina e solo localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per brevi pioviggini locali, sui monti assenti.

Temperature: Sulla pianura di notte in aumento e di giorno con andamento irregolare mentre sui monti in calo, salvo andamenti irregolari nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Sulla pianura valori notturni sopra la media anche di molto e valori diurni sotto la media in modo leggero/moderato, sui monti ancora sopra la media ma in modo molto meno significativo rispetto ai giorni precedenti.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile mentre sulla pianura fino al mattino con direzione variabile e dal pomeriggio da nord-est.

Mare: Calmo.

Martedì 4 sulla pianura cielo coperto, di notte nebbie locali in dissolvimento al mattino. Sui monti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso col passar delle ore.

Precipitazioni: Sulla pianura fino al mattino probabilità bassa (5-25%) per brevi pioviggini locali, dal pomeriggio andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per brevi pioviggini da locali a sparse. Sui monti di sera probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve sopra i 1700/1900 m e per qualche goccia di pioggia alle quote inferiori.

Temperature: Rispetto a lunedì sulla pianura senza variazioni di rilievo di notte e in aumento leggero/moderato di giorno, sui monti generalmente in calo anche sensibile.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile mentre sulla pianura da nord-est.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Mercoledì 5 varie precipitazioni più probabilmente nella prima metà di giornata, con quota neve in calo fino anche a 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomti, ma anche diminuzioni della nuvolosità più probabilmente nella seconda metà di giornata. Temperature sui monti in calo mentre sulla pianura in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera, con minime nelle ultime ore.

Giovedì 6 non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in diminuzione, da metà mattina in poi ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, eccetto aumenti diurni nelle valli, con minime a tarda sera.