Il Meteo in Veneto: alta pressione fino a lunedì

“Almeno fino a lunedì alta pressione, anche se da domenica la circolazione avrà una componente anticiclonica meno netta per lo scorrimento negli strati medio-alti da nord-ovest verso sud-est della parte più meridionale di una depressione con nucleo in spostamento dalla Scandinavia alla Russia. Fino a sabato sereno o poco nuvoloso e sui monti temperature sopra la media anche di molto, poi parziale aumento della nuvolosità con ritorno di alcune nebbie sulla pianura e temperature ovunque non distanti dalla norma“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a mercoledì sulla pianura saranno in calo leggero/moderato mentre sui monti in aumento anche sensibile; sulla pianura valori pomeridiani nella media e valori serali sotto la media anche di molto, sui monti valori sopra la media anche di molto.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento rispetto a giovedì, sui monti anche sensibilmente; sulla pianura valori notturni sotto la media e valori diurni sopra la media in modo leggero/moderato, sui monti valori sopra la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 15 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Di notte con andamento irregolare mentre di giorno sulla pianura saranno in aumento, nelle valli con andamento irregolare e sui monti in calo di notte e in aumento di giorno; differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati, in prevalenza da nord-est.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Domenica 16 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Sulla pianura di notte alcune nebbie, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature in calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura.

Lunedì 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni e sulla pianura con alcune nebbie di notte, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature in calo, eccetto andamenti irregolari notturni sulla pianura.