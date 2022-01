Il Meteo in Veneto: annuvolamenti tra il pomeriggio di domenica e le prime ore di lunedì

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione, che insiste sull’Europa centrale, manterrà il tempo stabile fino a domenica, quando l’anticiclone si indebolirà, lasciando spazio al passaggio di una modesta saccatura in arrivo da nord-ovest. Da lunedì pressione in aumento. Il tempo sulla regione sarà in prevalenza stabile con cielo sereno, salvo parziali annuvolamenti tra il pomeriggio di domenica e le prime ore di lunedì e ristagno di umidità in pianura nei primi giorni della prossima settimana“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento rispetto a giovedì, più marcato in montagna. Venti deboli, a tratti moderati, settentrionali in quota, in prevalenza da ovest in pianura.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso; possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura, specie sulle zone orientali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento sulle zone centro-settentrionali, in diminuzione sulla pianura meridionale. Massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota deboli occidentali; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza da nord-est.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Domenica 16 cielo sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. In pianura probabili nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in locale variazione, tendenti al calo in montagna e al rialzo in pianura. Massime in diminuzione.

Venti: In quota moderati da ovest fino a metà giornata, in seguito in rotazione e intensificazione fino a diventare tesi da nord-ovest in serata. Altrove deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 17 poco o parzialmente nuvoloso, con nubi basse e probabili foschie/ nebbie in pianura specie nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione, salvo locale rialzo delle minime in pianura.

Martedì 18 tempo stabile; cielo poco nuvoloso, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature prevalentemente in rialzo.