Il Meteo in Veneto: domani piogge sparse, possibili fiocchi di neve localmente fino in pianura

MeteoWeb

“Una saccatura d’aria fredda scende domenica sull’Italia da nord-nord-ovest, inducendo una depressione maggiormente attiva più a sud rispetto alla nostra regione, ove invece gli effetti si limitano a nuvolosità e al più qualche leggera precipitazione con possibili fiocchi di neve localmente fino in pianura; poi la pressione aumenta e giungono correnti asciutte da nord-est, con rasserenamenti e ripresa dell’escursione termica diurna in pianura e nelle valli“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, con qualche addensamento in più a fine giornata.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con possibili locali fasi di schiarita.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso della regione medio-bassa (25-50%) per qualche fenomeno da locale a sparso, di entità modesta, comunque meno probabile in montagna e sulla pianura settentrionale; eventuali spruzzate di neve interesseranno le zone montane fino a fondovalle, ma potranno interessare localmente anche la pianura, specie quella centrale.

Temperature: Minime un po’ in aumento, massime in moderata diminuzione.

Venti: In quota a tratti moderati e più spesso tesi, in rotazione dai quadranti occidentali a quelli settentrionali; sulle zone meridionali e soprattutto costiere, in particolare a sud-est, da deboli a moderati dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo in serata qualche possibile occasionale episodio di Foehn nelle valli.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, anche mosso nelle ultime ore il settore meridionale al largo.

Lunedì 10 cielo nella prima parte della giornata da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, poi sereno; nelle prime ore, non si esclude qualche occasionale nebbia sulla pianura sud-occidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale, in pianura un lieve rialzo; le massime in quota diminuiranno un po’, nelle valli non varieranno molto, sulle zone pianeggianti aumenteranno.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti tesi, dai quadranti nord-orientali; sulle zone meridionali e soprattutto costiere dai quadranti settentrionali, in genere moderati, ma a tratti anche tesi sul litorale meridionale; episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; per il resto, deboli con direzione variabile.

Mare: A nord, sottocosta da quasi calmo a poco mosso e al largo da poco mosso a mosso; a sud da poco mosso a mosso, di sera anche molto mosso.

Martedì 11 cielo generalmente sereno, con ventilazione nord-orientale più significativa sulla costa, episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime in montagna aumenteranno, sulla fascia pedemontana non varieranno molto e altrove diminuiranno un po’.

Mercoledì 12 cielo sereno; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque per le massime prevarranno in montagna gli aumenti e in pianura le diminuzioni.