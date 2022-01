Il Meteo in Veneto: domenica deboli piogge, possibile nevischio a bassa quota

MeteoWeb

“Sabato si completa il transito da ovest di un esteso fronte freddo, seguito da una breve rimonta anticiclonica; domenica si approfondisce una saccatura con aria fredda, anch’essa in arrivo da nord-ovest, i cui effetti sulla nostra regione sono però modesti per la presenza della barriera alpina e si limitano a temporanee fasi nuvolose e qualche possibile leggera precipitazione con eventuale nevischio fino a quote abbastanza basse; la pressione e la stabilità torneranno poi ad aumentare“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso; clima abbastanza freddo, specie in montagna e alla sera, malgrado una lieve ripresa delle temperature in quota; un po’ di vento nord-orientale sulla costa e dai quadranti settentrionali in quota.

Domani cielo in genere poco nuvoloso, ma con addensamenti più probabili nelle ore più fredde, spazi di sereno più presenti in quelle centrali e nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura prevarrà un calo, moderato per le minime e lieve per le massime; sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale, tra cui degli aumenti almeno riguardo alle massime sulle Prealpi.

Venti: In quota, a tratti deboli e più spesso moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulle zone costiere.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, per attenuazione a partire da nord più significativa in serata.

Domenica 9 sulle Dolomiti cielo in prevalenza nuvoloso, a parte qualche schiarita più probabile verso fine giornata; altrove variabilità, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose; nelle prime ore, non si escludono occasionali nebbie sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) di qualche fenomeno da locale a sparso, di entità modesta; eventuali spruzzate di neve interesseranno le zone montane fino a fondovalle, mentre sulle zone pianeggianti potrà cadere pioggia localmente mista a neve.

Temperature: Minime in aumento al più moderato, salvo locali controtendenze sulle Prealpi; massime senza notevoli variazioni sulle Dolomiti, in moderata diminuzione altrove.

Venti: In quota, a tratti tesi e a tratti moderati, dai quadranti nord-occidentali; sulle zone costiere, specie su quelle meridionali, da deboli a moderati settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo crescente probabilità di qualche episodio di Foehn sulla fascia pedemontana centro-occidentale e nelle valli dolomitiche.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, anche mosso nelle ultime ore il settore meridionale al largo.

Lunedì 10 cielo da poco nuvoloso a sereno; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui ad est prevarranno gli aumenti; temperature massime in rialzo, salvo locale stazionarietà in quota.

Martedì 11 cielo generalmente sereno; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime in montagna discreti aumenti e in pianura lievi diminuzioni.