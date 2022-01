Il Meteo in Veneto: in arrivo venti molto forti sui rilievi, raffiche di Foehn anche nelle valli

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio/sera di lunedì 31 e le prime ore di giovedì 3 venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi, con raffiche anche molto significative specie in alta quota; a tratti forti raffiche di Foehn anche nelle valli. Probabili fasi più intense nella notte/mattino di martedì 1 e nella giornata di mercoledì 2. Probabili rinforzi di Foehn anche sulle zone pedemontane, specie occidentali“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “almeno fino a lunedì circolazione in prevalenza anticiclonica. Proseguirà la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono al 5-6 gennaio. Fino a mercoledì ventoso per Tramontana specie in quota con effetti favonici soprattutto nelle valli montane e in misura minore anche sulla pianura“.

Oggi su pianura e Prealpi non si verificheranno precipitazioni e nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso già di pomeriggio a partire da nord-ovest; sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche fiocco di neve a tratti più probabilmente sulle zone settentrionali. Le temperature rispetto a domenica di pomeriggio saranno più basse e di sera più alte anche di molto; valori non distanti dalla media. Ventosità in aumento specie sui monti.

Domani sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) per qualche fiocco di neve a tratti, altrove assenti.

Temperature: Sulla pianura più alte, nelle valli con andamento irregolare e in alta montagna più basse rispetto a lunedì e alla media con differenze anche sensibili.

Venti: Sulla pianura moderati/tesi da ovest. Sui monti da nord, molto forti in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 2 sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) per qualche fiocco di neve a tratti fino al mattino, altrove assenti.

Temperature: Sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Sulla pianura moderati, da ovest fino al mattino e con direzione variabile dal pomeriggio. Sui monti da nord, molto forti in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Giovedì 3 alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Temperature in aumento in alta montagna e con andamento irregolare altrove.

Venerdì 4 parzialmente nuvoloso o nuvoloso senza precipitazioni, temperature sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno mentre sui monti in calo di notte e in aumento di giorno.