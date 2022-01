Il Meteo in Veneto: in montagna tempo stabile e soleggiato, in pianura nebbie e nubi basse

MeteoWeb

“Un esteso anticiclone interessa l’Europa centro-occidentale, confinando l’area depressionaria presente più ad est; la presenza di queste due strutture guida un flusso settentrionale, che insisterà in questi giorni sul nord Italia, portando tra l’altro aria asciutta specie in quota; in montagna prevarrà il tempo stabile e soleggiato, in pianura inversione termica con frequente presenza di nebbie e nubi basse specie da lunedì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo quasi sereno; possibili locali foschie/nebbie in pianura specie centro orientale e meridionale, dopo il tramonto. In montagna specie in quota i venti saranno moderati/tesi settentrionali, con possibili episodi di foehn nelle valli alpine.

Domani fino alle ore centrali cielo sereno o poco nuvoloso in montagna e fascia pedemontana, e prevalenza di foschie/nebbie/nubi basse in pianura, in parziale diradamento dalla mattina; dal pomeriggio nuvolosità medio-bassa in aumento, che interesserà dalla pianura fino ai versanti prealpini, con cielo quasi coperto in serata.

Precipitazioni: Generalmente assenti, anche se non si esclude qualche debolissima pioviggine verso sera.

Temperature: Massime in aumento in quota e in calo in pianura; minime con contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In pianura deboli variabili, in rotazione a moderati da sud est nelle ore diurne. In montagna moderati di direzione variabile a quote medio-basse, moderati/tesi da nordest in alta quota.

Mare: Poco mosso, mosso dal pomeriggio sulle zone meridionali.

Martedì 25 cielo sereno in montagna, salvo nebbie nelle valli, in dissolvimento diurno; prevalenza di nebbie/foschie/nubi basse in pianura, in parziale diradamento al mattino, e con schiarite più ampie al pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna specie dalle quote medie temperature minime in lieve calo e massime in aumento; in pianura e valli prealpine minime in locale aumento, massime stabili o in lieve calo.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati occidentali; in montagna moderati, fino a tesi a quote alte, settentrionali, con locali rinforzi di foehn nelle valli.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 26 cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, salvo nelle valli dove saranno probabili nebbie e nubi basse almeno nelle ore più fredde; in pianura foschie/nebbie/nubi basse diffuse, in parziale attenuazione con qualche schiarita nelle ore diurne. Temperature in contenuto calo in quota, senza sensibili variazioni in pianura.

Giovedì 27 in pianura prevalenza di foschie/nebbie/nubi basse, in parziale diradamento dalla mattina; in montagna e nelle zone non interessate da nebbie presenza di diffusa nuvolosità medio alta. Temperature senza variazioni di rilievo in montagna; in pianura minime in aumento specie a sud, e massime con variazioni di carattere locale.