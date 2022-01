Il Meteo in Veneto: oggi temperature in calo, piogge diffuse e neve a bassa quota

MeteoWeb

Oggi “tempo a tratti perturbato con precipitazioni in moderata intensificazione ed estensione nel pomeriggio con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio specie su Prealpi e pianura. Temperature in calo dal pomeriggio con limite delle nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti, fino a quote collinari in serata e tratti di neve o neve mista a pioggia nella pianura interna nella tarda serata/notte fino alle prime ore di giovedì. Rinforzo dei venti da nord in montagna dal pomeriggio e Bora anche forte sulla costa e pianura limitrofa fino alle prime ore di giovedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l’evoluzione generale, oggi “il transito di una saccatura associata ad un fronte freddo in arrivo da nord-ovest determina sul Veneto un episodio perturbato con precipitazioni diffuse e quota neve in sensibile abbassamento. Da giovedì prevalenti fasi di tempo stabile e soleggiato con temperature in generale calo prima dell’arrivo di un nuovo impulso freddo e debolmente perturbato previsto per domenica“.

Oggi tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio tra Prealpi e pianura, in attenuazione dalla tarda serata a partire da ovest. Limite della neve in abbassamento nel corso del pomeriggio a partire dalle Dolomiti, fino ad alcuni fondovalle prealpini e a quote collinari in serata con possibili tratti di neve o neve mista a pioggia nella pianura interna nella tarda serata. Rinforzo dei venti in rotazione dai quadranti settentrionali fino a forti in quota, con possibili raffiche di Foehn in qualche valle e sulla pedemontana, Bora da tesa a forte sulla costa e pianura limitrofa.

Domani fino al primo mattino residui annuvolamenti specie verso sud, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità.

Precipitazioni: Fino al primo mattino residui e deboli fenomeni sparsi in pianura, eventualmente a carattere di neve o neve mista a pioggia nelle zone interne, in seguito generalmente assenti.

Temperature: Temperature in netto calo, molto marcato in montagna, con minime a fine giornata e diffusamente sottozero anche su gran parte della pianura.

Venti: In montagna venti inizialmente moderati/tesi da nord in attenuazione dalla mattinata; in pianura da deboli nell’entroterra a moderati o a tratti tesi sulla costa, in prevalenza da nord o nord-est

Mare: Mosso.

Venerdì 7 cielo sereno con aria tersa, a tratti parzialmente nuvoloso in serata per nubi alte, più compatte sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature in ulteriore diminuzione specie nelle minime; valori termici sotto la norma, clima freddo anche di giorno nonostante il soleggiamento.

Venti: In quota deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in pianura da deboli nell’entroterra a moderati o a tratti tesi sulla costa, in prevalenza da nord-est.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 8 tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo residue nubi alte al mattino. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in contenuto aumento in montagna, in pianura minime in ulteriore lieve calo e massime in aumento.

Domenica 9 probabile modesto peggioramento del tempo con cielo in prevalenza nuvoloso e deboli precipitazioni sparse, più probabili in pianura ed eventualmente nevose fino a quote pianeggianti. Temperature minime in contenuto aumento, massime senza variazioni di rilievo o in lieve calo.