Il Meteo in Veneto: rovesci in arrivo, temperature in calo e quota neve in calo

MeteoWeb

“Mercoledì 5 tempo a tratti perturbato con precipitazioni in moderata intensificazione ed estensione nel pomeriggio con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio specie su Prealpi e pianura. Temperature in calo dal pomeriggio con limite delle nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti, fino a quote collinari in serata con possibili formazioni di ghiaccio anche in pianura entro le prime ore di giovedì. Rinforzo dei venti da nord in montagna dal pomeriggio e Bora anche forte sulla costa e pianura limitrofa fino alle prime ore di giovedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l’evoluzione generale, “sul Veneto la pressione è in diminuzione per l’avvicinamento da nord-ovest di una saccatura associata ad un fronte freddo in transito nella giornata di mercoledì quando sono attese condizioni di tempo perturbato. Da giovedì prevalenti fasi di tempo stabile e soleggiato con temperature in generale calo“.

Oggi in pianura cielo molto nuvoloso o coperto con foschie o locali nebbie e qualche pioviggine sparsa. In montagna aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso in serata con qualche debole precipitazione sparsa a partire da ovest e limite della neve sopra i 1800-1900 m, in successivo abbassamento. Venti in quota tesi da ovest o sud-ovest, anche forti in alta quota.

Mercoledì 5 tempo a tratti perturbato, specie dalle ore centrali, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni già in mattinata sulle zone montane e pedemontane e dalle ore centrali in intensificazione ed estensione anche alla pianura; quantitativi più significativi sulle zone centro-settentrionali e possibili fenomeni anche a carattere di rovescio nel pomeriggio-sera su Prealpi e pianura. Limite della neve inizialmente a quote medio-alte, in calo dal pomeriggio a partire dalle Dolomiti, fino a 600-800 m. circa, anche più basso in caso di persistenza dei fenomeni in serata e in corrispondenza di rovesci (possibile neve mista a pioggia o graupel anche a quote pianeggianti).

Temperature: In montagna in diminuzione, in pianura minime pressoché stazionarie, massime in aumento, anche sensibile.

Venti: In quota tesi o forti, fino a metà giornata da sud-ovest, in seguito in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili con rinforzi di Foehn in serata. In pianura moderati, anche tesi nella seconda metà della giornata, specie lungo il litorale, con direzione in prevalenza nord-orientale, ma da sud-est su pianura meridionale, costa e aree limitrofe fino a metà giornata.

Mare: Mosso, o molto mosso fino al pomeriggio.

Giovedì 6 fino al primo mattino residui annuvolamenti specie verso sud, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità

Precipitazioni: In prevalenza assenti salvo residui fenomeni al primo mattino in pianura.

Temperature: Temperature in netto calo, molto marcato in montagna, con minime a fine giornata.

Venti: In montagna venti inizialmente moderati/tesi da nord in attenuazione dalla mattinata; in pianura da deboli nell’entroterra a moderati o a tratti tesi sulla costa, in prevalenza da nord o nord-est

Mare: Mosso.

Venerdì 7 cielo sereno con aria tersa, a tratti poco nuvoloso per nubi alte specie in montagna verso sera. Temperature in ulteriore diminuzione.

Sabato 8 tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo passaggi di nubi alte. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in contenuto aumento in montagna, in pianura minime in ulteriore lieve calo e massime in aumento.