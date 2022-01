Il Meteo in Veneto: si indebolisce il promontorio anticiclonico di matrice africana

MeteoWeb

“Il promontorio anticiclonico di matrice africana, che nei giorni scorsi ha portato temperature elevate in alta quota, marcata inversione termica, sole in montagna e nebbie in pianura, si sta indebolendo. Ad esso subentrerà dapprima un flusso occidentale con aria relativamente più fresca in quota, che determinerà annuvolamenti anche in montagna e nubi basse in pianura, poi mercoledì il tempo sarà perturbato per il transito di una saccatura da nord-ovest. Da giovedì temporanea fase anticiclonica con tempo stabile e soleggiato e temperature in ulteriore diminuzione in montagna“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura cielo coperto per nubi basse, con nebbie in parziale diradamento nelle ore centrali, in montagna nuvoloso per nuvolosità medio-alta con qualche nebbia nelle valli prealpine fino alla mattina. Non escluse deboli pioviggini in pianura. Temperature in aumento in pianura e in diminuzione in montagna. Venti in quota moderati/tesi occidentali, Altrove deboli variabili.

Domani in pianura cielo coperto per nubi stratiformi, con nebbie locali specie nelle ore più fredde. In montagna al mattino parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per debolissime precipitazioni locali o sparse. Sulle zone montane, assenti fino al pomeriggio, di sera probabilità bassa (5-25%) di deboli precipitazioni, con limite della neve sopra i 1800-1900 m, in successivo abbassamento.

Temperature: In aumento in pianura, prevalentemente in diminuzione in montagna, salvo stazionarietà delle minime nelle valli.

Venti: In quota tesi da ovest o sud-ovest, anche forti dal pomeriggio in alta quota. Altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est in pianura dal pomeriggio/sera.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Mercoledì 5 cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni più significative e insistenti sulle zone centro-settentrionali, un po’ meno probabili fino al pomeriggio e più sporadiche e modeste su quelle meridionali. Limite della neve in calo sulle Dolomti fino a 1000-1200 m e sulle Prealpi fino a 1200-1500 m, o anche un po’ più basso sul bellunese in serata in caso di persistenza dei fenomeni.

Temperature: In montagna in diminuzione, in pianura minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Venti: In quota tesi o forti, fino a metà giornata da sud-ovest, in seguito in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili con rinforzi di Foehn in serata. In pianura moderati, anche tesi nella seconda metà della giornata, specie lungo il litorale, con direzione in prevalenza nord-orientale, ma da sud-est su pianura meridionale, costa e aree limitrofe fino a metà giornata.

Mare: Mosso, o molto mosso fino al pomeriggio.

Giovedì 6 fino al primo mattino residui annuvolamenti; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità Temperature in netto calo, molto marcato in montagna, con minime a fine giornata. In montagna venti moderati/tesi da nord, con Foehn nelle valli.

Venerdì 7 cielo sereno o poco nuvoloso, specie in montagna verso sera, con aria tersa. Temperature in ulteriore diminuzione.