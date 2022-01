Il Meteo in Veneto: sole in montagna, nubi basse in pianura e nelle valli

MeteoWeb

“A causa dell’influenza del promontorio anticiclonico in espansione dall’Atlantico, sulla regione prevarranno condizioni di tempo stabile, ben soleggiato in alta montagna, in parte nebbioso o nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde. Venerdì, il rapido passaggio di una saccatura, associata ad una depressione sull’Europa orientale, porterà qualche annuvolamento e un successivo ulteriore calo delle temperature“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura e sulle Prealpi poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse con intensificazione delle foschie e nebbie in serata. Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in locale variazione.

Domani in pianura e localmente sulle Prealpi, nuvoloso o parzialmente nuvoloso per nubi basse; sul resto della montagna cielo in prevalenza sereno. Foschie e nebbie in pianura e in qualche valle prealpina, specie nelle ore più fredde, ma localmente persistenti sulle zone meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione sulla pianura, senza variazioni di rilievo o in locale aumento in montagna. Gelate diffuse anche in pianura nelle ore più fredde.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; altrove deboli variabili, in prevalenza occidentali in pianura.

Mare: Calmo.

Giovedì 27 cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte più presenti dal pomeriggio; in pianura maggiori annuvolamenti per la presenza anche di nubi stratiformi con nebbie, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Sulla pianura centro-meridionale in aumento, su quella nord-orientale in diminuzione nei valori massimi; in montagna stazionarie o in leggero rialzo le massime in quota.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; altrove deboli o al più moderati, in prevalenza da ovest in pianura.

Mare: Calmo.

Venerdì 28 fino al mattino cielo nuvoloso con nebbie in pianura e possibili debolissime precipitazioni. Dalla mattinata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento in pianura, in sensibile calo in montagna; minime, che saranno raggiunte a fine giornata, in diminuzione. Rinforzo dei venti da nord-ovest in montagna.

Sabato 29 tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero calo nei valori minimi e localmente in quelli massimi in pianura e in rialzo le massime in quota. Venti tesi da nord-ovest in quota.