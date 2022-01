Il Meteo in Veneto: tempo stabile e in prevalenza soleggiato, clima in quota particolarmente mite

MeteoWeb

“Da oggi un’ampia area anticiclonica andrà rinforzandosi sull’Europa settentrionale espandendosi verso il Mediterraneo da giovedì. Sulla regione il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato con clima in quota particolarmente mite per il periodo tra venerdì e sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno, salvo verso fine giornata quando sulle zone orientali saranno possibili annuvolamenti irregolari. Temperature massime in aumento. Venti in pianura deboli variabili sulle zone interne, su costa e pianura limitrofa progressivo rinforzo dei venti da nord-est fino a risultare moderati/tesi, a tratti anche forti sui settori meridionali in serata. In quota venti da nord-est moderati/tesi, a tratti forti in alta quota.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo possibili residui locali annuvolamenti nelle prime ore sulla costa e passaggi di sottili velature.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi senza notevoli variazioni in quota, in calo altrove con gelate diffuse. Temperature massime in calo in pianura, stazionarie o in locale aumento sulle zone montane.

Venti: Sulla pianura interna deboli variabili, su costa e settori limitrofi Bora moderata/tesa, a tratti forte sulla costa meridionale. In quota moderati/tesi nord-orientali.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Giovedì 13 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno, possibile qualche nebbia nelle prime ore sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie in pianura; in aumento sulle zone montane, specie in quota, salvo minime stazionarie nelle valli.

Venti: In pianura fino al mattino Bora moderata, a tratti tesa, sulla costa; altrove deboli variabili. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti da ovest. In quota venti moderati/tesi nord-orientali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Venerdì 14 cielo in prevalenza sereno salvo possibili locali foschie/nebbie in pianura a fine giornata. Temperature in aumento sulle zone montane specie nei valori massimi; forte inversione termica nelle valli nella notte ed al mattino. In pianura minime in aumento ma ancora sotto zero, specie sulle zone interne, massime stazionarie. In pianura venti deboli/moderati occidentali, in quota venti moderati/tesi settentrionali.

Sabato 15 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. In pianura probabili locali foschie o nebbie nelle ore più fredde. Temperature minime in pianura senza notevoli variazioni, in diminuzione sui settori meridionali, in aumento in montagna. Massime in aumento in pianura e in quota, in calo altrove; valori superiori alla media del periodo in montagna. Venti in pianura inizialmente deboli/variabili, poi in moderato rinforzo e rotazione dai quadranti orientali. In quota venti dai quadranti settentrionali inizialmente moderati/tesi poi in attenuazione fino a deboli.