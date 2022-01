Il Meteo in Veneto: tempo stabile fino a domani, giovedì pressione in diminuzione

MeteoWeb

“Fino a mercoledì la regione sarà caratterizzata da una fase di tempo stabile, ben soleggiato in montagna, caratterizzato dalla presenza di nubi basse e nebbie in pianura nelle ore più fredde, solo localmente persistenti. Giovedì pressione in diminuzione per l’arrivo di una rapida saccatura dal Nord Europa, che porterà nuvolosità fino al primo mattino associata a qualche debole precipitazione sparsa specie sui settori meridionali della pianura. Da venerdì pressione in ripresa ma con ulteriore rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno; dopo il tramonto nuova formazione di foschie e nebbie. Temperature massime in aumento. Venti in quota settentrionali, inizialmente tesi poi in attenuazione fino a deboli a fine giornata; in pianura dai quadranti orientali inizialmente deboli/moderati, a tratti tesi sui settori costieri meridionali, in attenuazione in serata.

Domani al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sui settori meridionali e costieri, localmente persistenti. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento graduale della nuvolosità bassa a partire da sud-ovest, fino a cielo nuvoloso in serata, salvo sui settori montani più settentrionali dove prevarranno le schiarite. Dopo il tramonto nuova formazione e intensificazione delle foschie/nebbie/nubi basse.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, con valori sotto zero anche in pianura con gelate diffuse; massime in generale calo.

Venti: In pianura in prevalenza deboli da ovest/sud-ovest. In quota moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Giovedì 20 nella notte e fino al primo mattino in prevalenza nuvoloso con foschie/nebbie e nubi basse, in seguito schiarite via via più ampie a partire dai settori montani fino a cielo sereno. Dopo il tramonto probabile nuova formazione di foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino probabilità (medio-bassa 25-50%) di deboli precipitazioni sparse, in particolare sulla pianura centro-meridionale, altrove sporadiche o del tutto assenti con possibilità di qualche fiocco di neve fino a fondovalle.

Temperature: Minime in lieve aumento in pianura ma ancora prossime o inferiori a zero, stazionarie sulle zone montane; massime stazionarie, in calo in quota.

Venti: In pianura in prevalenza occidentali moderati al mattino, deboli al pomeriggio; in rotazione dai quadranti orientali dalla serata. Probabili raffiche di Foehn sulle zone pedemontane e in qualche fondovalle, specie nel pomeriggio. Venti in quota tesi, a tratti forti, dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza calmo.

Venerdì 21 condizioni di tempo nuovamente stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali modesti annuvolamenti sui settori montani, non si esclude qualche locale riduzione della visibilità nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature minime in calo con gelate diffuse; massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane. Rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali; saranno ancora probabili episodi di Foehn localmente sulla Pedemontana e in qualche fondovalle. In pianura venti moderati, a tratti tesi, dai quadranti orientali, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Sabato 22 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sui settori dolomitici di confine, clima a tratti ventoso in pianura per rinforzo dei venti da ovest e in quota per venti forti da nord. Probabili raffiche di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa sulle zone montane, stazionarie altrove.