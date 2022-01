Il Meteo in Veneto: temporaneo aumento dell’escursione termica diurna nelle valli e soprattutto in pianura

MeteoWeb

“Un significativo anticiclone interessa l’Europa, allontanando un po’ l’area depressionaria che insiste più ad est in quota; il loro contrasto accentua a inizio periodo l’afflusso di aria asciutta dai quadranti settentrionali sulla nostra regione, con temporaneo aumento dell’escursione termica diurna nelle valli e soprattutto in pianura, ove invece a fine periodo tornerà l’inversione termica e verranno favorite le nebbie“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso; alcune nebbie sulla pianura centro-meridionale, dopo essersi diradate nelle ore diurne, potranno localmente tornare alla sera; venti in quota dai quadranti settentrionali, da moderati a tesi sulle Prealpi e da tesi a forti sulle Dolomiti; possibili episodi di Foehn nelle valli e su alcune località pedemontane.

Domani cielo in genere sereno, od al più poco nuvoloso specie sulle Dolomiti e verso sera; non si escludono occasionali banchi di nebbia sulla bassa pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime prevarrà una lieve diminuzione, salvo leggere controtendenze in quota; le massime sulle zone pedemontane e soprattutto montane aumenteranno, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui spiccheranno discrete diminuzioni a nord-est.

Venti: In quota da tesi a forti settentrionali, a tratti anche molto forti a nord-est, in attenuazione nelle ultime ore; su gran parte della pianura in mattinata moderati dai quadranti occidentali, specie sulle zone centro-meridionali, per il resto direzione meno netta e intensità più debole; nelle valli e su alcune località pedemontane, alcuni probabili episodi di Foehn si alterneranno a venti deboli di direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, comunque con moto ondoso più significativo in mattinata e al largo.

Domenica 23 cielo da poco nuvoloso a sereno; probabili alcune nebbie in pianura, al più occasionali nelle prime ore e sparse dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In moderato aumento, salvo qualche contenuta controtendenza nelle valli, sulle Prealpi e sulla fascia pedemontana.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti tesi, dapprima settentrionali e poi nord-orientali; nelle valli generalmente deboli con direzione variabile, anche se non si escludono locali residui episodi di Foehn; in pianura prevalentemente nord-orientali, deboli salvo occasionali moderati rinforzi.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 24 cielo sereno o poco nuvoloso in montagna e da poco a parzialmente nuvoloso in pianura; varie nebbie sulle zone pianeggianti, in diradamento almeno parziale durante le ore diurne; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime in quota aumenteranno, nelle valli varieranno poco e in pianura diminuiranno.

Martedì 25 cielo sereno in montagna e prevalentemente nuvoloso in pianura; nebbie sulle zone pianeggianti, in diradamento solo parziale durante le ore diurne; le temperature minime sulla pianura centro-meridionale aumenteranno e altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime in quota varieranno poco e altrove diminuiranno.