Il raggio blu del sole: lo splendido fenomeno da Marina di Modica

La Terra e le sue meraviglie non smettono mai di stupirci e l’atmosfera del nostro pianeta svolge un ruolo importante in un fenomeno che ha come protagonista il sole. Salvatore Cerruto è riuscito ad immortalare il raggio blu del sole, mentre sorgeva dal mare, da Marina di Modica (Ragusa). Nella bellissima foto realizzata da Cerruto, si può vedere un flash blu anticipare la comparsa del sole da sotto l’orizzonte.

Si tratta di un fenomeno ottico visibile quando il Sole, all’alba o al tramonto, crea una sottile striatura luminosa che dura pochi istanti. Solitamente è di colore verde ma può succedere anche che sia blu, come in questo caso.

Il fenomeno è dovuto al diverso modo con cui i colori della luce vengono rifratti quando passano attraverso gli strati dell’aria, che sono più spessi all’orizzonte. Per questo, è più facile osservare il fenomeno all’alba o al tramonto. Le componenti della luce di colore verde e blu vengono rifratte (cioè piegate) di più rispetto ai colori più caldi, rosso e arancione. Ne consegue uno sfasamento fra i vari colori della luce. Ai bordi, quindi, il disco del Sole non apparirà unico. Prima scompare il rosso, poi il giallo, e finalmente il verde (quello più conosciuto). L’ultima componente è il raggio blu.