Covid, impennata di contagi in Brasile: Rio de Janeiro cancella il Carnevale anche quest’anno

Le autorità di Rio de Janeiro hanno deciso di cancellare anche quest’anno le tradizionali sfilate di strada del Carnevale a causa della nuova ondata di contagi dovuti alla variante Omicron di SARS-CoV-2.

L’annuncio del sindaco di Rio Eduardo Paes è arrivato dopo una riunione con i rappresentanti dei gruppi musicali di quartiere, i blocos, che animano abitualmente il carnevale di Rio.

Per il momento rimane in programma la sfilata delle scuole di samba nel Sambodromo a fine Febbraio: la struttura può contenere 70mila persone consentendo alle autorità di controllare coloro che vi accedono.

“Il carnevale di strada, data la sua natura e il suo aspetto democratico, rende impossibile qualsiasi tipo di controllo,” ha affermato il sindaco Eduardo Paes.

E’ il secondo anno consecutivo che la pandemia blocca i festeggiamenti del carnevale, che quest’anno dovevano svolgersi dal 25 Febbraio al 1° Marzo.

L’arrivo della variante Omicron, altamente contagiosa, insieme ad un aumento dei raduni per il Natale e il Capodanno, ha visto i contagi salire alle stelle a Rio. I nuovi casi sono passati da 21 il 14 Dicembre a 458 appena 2 settimane dopo.

Finora, però, l’aumento dei contagi non ha portato ad un aumento significativo dei ricoveri ospedalieri o dei decessi.