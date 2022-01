Covid, è picco di positivi in Israele: “basta con il green pass, non serve, crea panico e danneggia l’economia”

MeteoWeb

Il ministro delle finanze israeliano Avigdor Liberman ha chiesto la fine del sistema green pass, dato che non riveste carattere sanitario, ma crea panico e danneggia l’economia. Nel frattempo lo stesso Ministro ha acquistato 25 milioni di test antigenici di rapidi da consegnare gratis ai cittadini.

In merito al Green pass il punto è che “non c’è logica medica ed epidemiologica – spiega il Ministro su Twitter –, e molti esperti concordano. Quello che c’è è un danno diretto per l’economia, il funzionamento quotidiano e inoltre un contributo significativo al panico nella popolazione. Collaboro con tutte le parti per eliminare il lasciapassare verde e mantenere una normale routine di vita per tutti noi”.

Nonostante il Green pass, infatti, il paese ha registrato un record di 65.259 nuovi casi di coronavirus. Liberman ha fatto le sue osservazioni poche ore dopo che, insieme al primo ministro Naftali Bennett e al ministro della Salute Nitzan Horowitz, ha affermato che più di 25 milioni di test antigenici a casa sarebbero stati distribuiti gratuitamente agli israeliani nei prossimi giorni.

Secondo lo schema Green Pass, solo le persone vaccinate, guarite o testate il giorno precedente – o 72 ore in casi specifici – possono accedere a determinate attività e luoghi e, in alcuni casi, al loro posto di lavoro. Con l’ascesa della variante Omicron , il numero di infezioni rivoluzionarie e reinfezioni (individui che contraggono il virus nonostante siano vaccinati o guariti) è salito alle stelle.

Funzionari ed esperti sanitari, tra cui il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash, hanno affermato che l’inoculazione e il recupero offrono ancora un certo grado di protezione e quindi il sistema Green Pass dovrebbe essere mantenuto in vigore. Tuttavia, hanno anche riconosciuto che a un certo punto potrebbe essere necessario riesaminare la questione. Se il Green Pass dovesse essere abolito, rappresenterebbe uno dei cambiamenti più drastici nel modo in cui il Paese ha gestito la pandemia. “Credo che il picco si verificherà in un’altra settimana circa“, ha detto Ash ieri. “Tuttavia, stiamo anche vedendo che il numero dei ricoveri è ancora in aumento, ma l’aumento sta rallentando”.

A partire da martedì, il ministero della Salute non ha rilasciato dati aggiornati completi sull’andamento della pandemia in Israele da domenica notte a causa di problemi tecnici. Ci sono stati 65.259 nuovi casi lunedì e 62.210 domenica, ha affermato. Il precedente numero più alto, registrato mercoledì scorso, era 48.095. I pazienti in condizioni gravi erano 498, di cui 100 su ventilatori e 13, i casi più critici, su macchine per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO). Martedì scorso i pazienti in gravi condizioni erano 219. Ash ha anche affrontato la decisione di abbreviare la quarantena per le persone infette e le persone non vaccinate che sono state esposte a una persona infetta, da sette a cinque giorni con un test antigenico negativo, che entrerà in vigore mercoledì.

“Il gran numero di casi verificati e di isolamenti è molto gravoso per l’economia”, ha affermato. “Abbiamo adottato diverse precauzioni che, per quanto implementate, ridurranno i rischi, come il test che ci serve per uscire dalla quarantena, mentre fino ad ora non c’è stato bisogno di un test. Il settimo giorno, le persone potevano semplicemente uscire. Inoltre, secondo le linee guida, se si hanno sintomi non si esce”. Queste regole aiuteranno a ridurre il rischio che le persone che sono ancora contagiose dopo il quinto giorno, circa il 15%, lascino la quarantena, ha detto Ash.

Nel prendere la decisione, le autorità hanno cercato di trovare l’equilibrio tra le esigenze mediche e altre considerazioni, ha aggiunto.

I test antigenici a casa sono diventati una pietra angolare dei test e delle regole di quarantena implementate durante l’ondata di Omicron per consentire alle persone di mantenersi monitorate. Il governo ha deciso di distribuire gratuitamente tra i 25 ei 30 milioni di kit per contribuire a rendere i test più accessibili.

Secondo lo schema, ogni bambino nel sistema educativo fino all’età di 18 anni riceverà sei test. Altri 2,5 milioni di test saranno distribuiti nelle strutture geriatriche e nelle case di riposo, mentre ogni famiglia in assistenza sociale (circa 450.000 famiglie) riceverà 20 test. Altri kit verranno utilizzati per testare gli anziani in altri contesti e per testare 350.000 studenti universitari.

“Ci impegniamo a fornire tutti gli strumenti per salvaguardare la salute di ogni persona in Israele, oltre a mantenere l’economia, l’istruzione e la vita insieme al coronavirus“, ha affermato Horowitz. “In parallelo con le stazioni di test in tutto il Paese, proprio come promesso, stiamo intraprendendo un grande sforzo per distribuire milioni di test gratuiti al pubblico. Invito il pubblico: usate i test. È semplice, accessibile e gratuito”.