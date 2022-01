In Maryland il primo trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato: il paziente ha 57 anni e sta bene

MeteoWeb

E’ riuscito il primo trapianto di cuore di maiale in un essere umano: un uomo di 57 anni con una malattia cardiaca ha ricevuto l’organo da un maiale geneticamente modificato, una procedura rivoluzionaria.

L’operazione, durata 8 ore, ha avuto luogo a Baltimora, venerdì scorso, e il paziente, David Bennett Sr. del Maryland, oggi è risultato in buone condizioni, secondo i chirurghi del Centro medico dell’Università del Maryland.

Il nuovo organo “crea il battito, crea la pressione, è il suo cuore,” ha affermato il dr. Bartley Griffith, direttore del programma di trapianti del centro medico, autore dell’intervento. “Funziona e sembra normale ma non sappiamo cosa succederà domani, non è mai stato fatto prima“, ha aggiunto.

“Questo non è altro che un miracolo – ha detto suo figlio David a Usa Today – E’ ciò di cui mio padre aveva bisogno ed è ciò che ha ottenuto“.

Lo scorso anno circa 41.354 americani hanno ricevuto un organo trapiantato, secondo la United Network for Organ Sharing, un’organizzazione no profit che coordina gli sforzi di approvvigionamento degli organi della nazione. C’è però una grave carenza di organi e una dozzina di persone in lista d’attesa muoiono ogni giorno. Circa 3.817 americani hanno ricevuto cuori di donatori umani l’anno scorso, ma la domanda potenziale è ancora più alta.