Inquietante fenomeno in Turchia: fa così freddo che gli animali si ‘ibernano’ – FOTO & VIDEO

In alcune zone della Turchia fa così freddo che numerosi animali si sono letteralmente congelati, come si può vedere dal VIDEO in calce e dalla gallery fotografica scorrevole in alto. Le immagini sono incredibili e inquietanti.

A Gaziantep si sta verificando da giorni una devastante nevicata. Migliaia di auto e camion sono rimasti bloccati su varie autostrade, trascorrendo oltre 15 ore nelle automobili e nei camion, arrivando a finire le poche scorte di cibo e la benzina, rischiando la morte per congelamento. Da ieri molti hanno deciso di lasciare le loro auto e si sono incamminati, cercando di trovare riparo.

La Polizia sta raggiungendo le parti più colpite e sta dando loro cibo e acqua, ci sono molti bambini in pericolo. Un tetto è crollato e ha danneggiato diverse auto. Si segnalano molti incidenti dovuti alle abbondanti nevicate storiche.