Incendio sul monte che domina Brescia: il vento complica le operazioni di spegnimento

Fiamme alte visibili da diverse zone della città si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri sul monte Maddalena, che domina Brescia.

Il rogo impegna anche stamattina le squadre dei vigili del fuoco, per evitare che le fiamme possano estendersi fino ad arrivare alle abitazioni.

Il vento complica le operazioni di spegnimento.

Il Sindaco Emilio Del Bono ha affermato: “La situazione è sotto controllo e nessuna abitazione è a rischio. In azione oggi ci saranno tre elicotteri. È stata chiusa la strada a San Gottardo, consentito transito solo per i residenti. Grazie ai Vigili del Fuoco e ai Volontari della Protezione civile“.

Al momento non si registrano feriti.