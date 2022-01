Incidenti in Montagna: non rientra da escursione sul Monte Baldo, morto 53enne

MeteoWeb

Tragedia nel Veronese: un escursionista è stato trovato morto.

Nella notte il soccorso alpino di Verona è stato allertato, a seguito del ritrovamento da parte dei carabinieri di Caprino dell’auto di un escursionista, il cui mancato rientro da un’uscita sul Monte Baldo era stato segnalato dai familiari.

La vettura del 53enne di Goito (Mn), il cui cellulare risultava spento, è stata ritrovata su un tornante della Strada Graziani.

L’elicottero di Brescia ha imbarcato due soccorritori arrivati al piazzale dello Chalet Novezza, 400 metri oltre l’auto dell’escursionista, e li ha lasciati al rifugio Telegrafo, per controllare l’eventuale presenza all’interno del bivacco invernale e poi iniziare la discesa verso il basso. Contemporaneamente, mentre un tecnico è restato al campo base a gestire le comunicazioni, altri due soccorritori sono saliti dal basso, percorrendo la traccia a zig zag di salita, con l’intenzione di prendere successivamente la diretta che taglia all’interno di un canale. Arrivata a tre quarti del canale, la squadra in salita è stata fermata dai soccorritori che, in discesa, avevano trovato un paio di occhiali e i segni di una scivolata.

Le squadre hanno individuato a valle il corpo senza vita dell’uomo, caduto probabilmente dalla traccia sulla neve che risale il versante e finito nel canale sottostante.