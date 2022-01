Infermiera italiana accusata di aver simulato iniezioni di vaccino per garantire Green pass

MeteoWeb

La polizia ha arrestato un’infermiera con l’accusa di aver simulato vaccinazioni anti Covid ad almeno 45 persone in modo che potessero ottenere il Green pass in modo fraudolento. È accusata di aver gettato i vaccini nella spazzatura e persino di aver medicato i presunti pazienti in modo che nessuno sospettasse la truffa.

La polizia di Ancona, sulla costa orientale italiana, ha anche posto agli arresti domiciliari quattro presunti complici, accusandoli di aver trovato clienti anti-vaccino disposti a pagare un pass sanitario piuttosto che farsi inoculare. Quarantacinque persone che avrebbero ricevuto i green pass come parte della truffa sono sotto indagine, e gli è stato impedito di lasciare le loro città, come hanno spiegato fonti di polizia.

La polizia ha filmato l’infermiera al lavoro nell’enorme centro vaccinale di Ancona, che riversava il contenuto dell’ago nel cestino dei rifiuti sanitari prima di fingere di iniettare il braccio del paziente e poi di indossare una benda. I sospetti sono accusati di corruzione, falsificazione di informazioni e appropriazione indebita, anche se la polizia ha aggiunto che il falso programma di vaccinazione ha anche sprecato una “risorsa pubblica fondamentale“.

L’Italia ha represso sempre più duramente i non vaccinati, richiedendo la prova della vaccinazione o una recente guarigione dal COVID-19 per accedere a una serie di attività ricreative e servizi come i trasporti pubblici. L’Italia, dove l’epidemia è esplosa per la prima volta in Europa nel febbraio 2020, ha attualmente l’86% della popolazione di età superiore ai 12 anni vaccinata e ha somministrato richiami a circa il 60% di quelli ammissibili.

Ricordiamo diversi casi di indagini della polizia su tessere sanitarie false e il caso da prima pagina del dentista che si è fatto inoculare il vaccino con un braccio finto in silicone. Dopo che la sua azione lo ha messo sotto indagine penale, il dentista ha annunciato di essersi vaccinato e ha detto che stava semplicemente protestando contro i mandati vaccinali del governo per gli operatori sanitari.