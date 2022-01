Covid, insegnante teme di contagiarsi e chiude il figlio nel bagagliaio dell’auto

MeteoWeb

Un mandato di arresto è stato emesso nei confronti di una madre statunitense, di Houston, il cui figlio adolescente sarebbe stato trovato venerdì nel bagagliaio della sua auto in un sito di test drive per il COVID-19. Sarah Beam è accusata di aver messo in pericolo per il bambino, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris.

Il direttore dei servizi sanitari di Fairbanks ISD Bevin Gordon ha allertato la polizia quando ha compreso che la donna aveva portato il ragazzo a sottoporsi a tampone, mettendolo nel bagagliaio. Il medico se ne è reso conto quando Beam, 42 anni, è arrivata presso il sito del Pridgeon Stadium, lo scorso 3 gennaio, dove vengono effettuati i test anti-Covid.

Gordon ha riferito alla polizia di aver visto Beam aprire il bagagliaio e di aver scoperto che il tredicenne era a faccia in giù all’interno. Secondo i documenti di accusa, Beam avrebbe riferito a Gordon che suo figlio era nel bagagliaio perché in precedenza era risultato positivo al COVID-19 e, di conseguenza, voleva evitare di essere contagiata mentre lo portava in auto a sottoporsi ad un altro tampone. Gordon ha riferito alle autorità di aver detto la donna che “non avrebbe fatto alcun tampone fino a quando il bambino non sarebbe stato fatto uscire dal bagagliaio del veicolo e condotto sul sedile posteriore del veicolo”.

Il direttore dei servizi sanitari è poi andato a chiamare la polizia di Cy-Fair, ma quando è tornato ha trovato l’adolescente sul sedile posteriore. Durante le indagini, i filmati di sorveglianza di una scuola media vicina hanno mostrato il momento in cui il bambino, che secondo quanto riferito era illeso, esce dal bagagliaio e sale sul sedile posteriore dell’auto dal lato del passeggero.

I funzionari scolastici hanno poi confermato a FOX 26 che la donna è un’insegnante, attualmente in congedo amministrativo.