Meteo, inverno deludente sulle Alpi: il confronto con il 2021

È un inverno poco entusiasmante per le Alpi italiane, come dimostra l’immagine in alto che mette a confronto la situazione a gennaio 2021 e gennaio 2022. Rispetto allo scorso anno, le Alpi nella zona del Lago di Como, oggetto delle immagini, si presentano senza neve. Dopo un grande inizio di stagione, con neve fino in pianura a fine novembre e la nevicata generale dell’Immacolata, la Dama Bianca ora latita al Nord. Dal periodo di Natale, l’alta pressione ha preso il sopravvento, portando temperature tardo primaverili e tanta nebbia.