Covid, la Bosnia è il primo paese senza green pass grazie ad un avvocato che ha sconfitto il governo

Il governo bosniaco non adotterà il Covid pass. L’avvocato bosniaco Mirnes Ajanović è riuscito ad avere la meglio e a bloccare l’intenzione del governo di negare la libertà ai cittadini bosniaci imponendo il pass che molte altre nazione, come l’Italia, hanno adottato. Unendo le proprie competenze giuridiche e le conoscenze costituzionali, ai documenti ufficiali di Pfizer, il legale è riuscito a sconfiggere il governo e a bloccare l’adozione del lasciapassare.

C’è anche da sottolineare che l’infezione da coronavirus in Bosnia sta diminuendo. Mirnes Ajanović ha semplicemente applicato la Costituzione della Bosnia-Erzegovina, le leggi e le accuse penali, adducendo prove concrete del fatto che le persone vaccinate hanno trasmesso il virus così come quelle non vaccinate, e che è assurdo introdurre un certificato digitale . I Cantoni dovranno ora rinunciare all’introduzione del pass.