La carenza di vitamina D aumenta il rischio ricovero e mortalità per COVID-19? Lo studio

MeteoWeb

La pandemia di COVID-19 ha provocato sofferenze, morbilità e mortalità senza precedenti in tutto il mondo. Il vaccino contro il COVID-19 ha promesso di ridurre la prevalenza di COVID-19, ma la persistente esitazione e le barriere all’accesso al vaccino nelle minoranze razziali ed etniche e nelle popolazioni svantaggiate, insieme alle varianti emergenti del COVID-19, stanno portando a nuove ondate di infezione. Pertanto, gli interventi per mitigare la gravità della malattia COVID-19 rimangono altamente rilevanti a causa delle disparità nella capacità degli individui di prevenire o accedere a terapie efficaci per COVID-19 e a causa della grave carenza di letti ospedalieri. 7 , 8 ,9

La carenza di vitamina D, tipicamente definita come 25(OH)D < 20 ng/mL, è diffusa e considerata un problema di salute pubblica globale. La carenza di vitamina D è più prevalente negli individui non bianchi, quelli > 65 anni e/o obesi, e quelli che risiedono alle latitudini settentrionali con meno luce solare. Diversi studi hanno dimostrato un’associazione indipendente tra carenza di vitamina D e test positivo per la sindrome respiratoria acuta grave da SARS-CoV-2.

Altri studi osservazionali hanno riportato esiti clinici più scarsi dall’infezione da SARS-CoV-2 in pazienti con carenza di vitamina D, ma questi studi sono stati relativamente piccoli o a sito singolo. Ad oggi, studi clinici randomizzati sull’integrazione di vitamina D sugli esiti correlati a COVID-19 hanno dimostrato risultati contrastanti. Inoltre, la carenza di vitamina D è stata associata a una varietà di condizioni di salute croniche (p. es., diabete, malattie cardiovascolari), ma studi randomizzati controllati non sono riusciti a dimostrare che l’integrazione di vitamina D previene o migliora queste condizioni croniche.

Ciò suggerisce che la vitamina D potrebbe invece fungere da indicatore della salute generale, dello stato nutrizionale e dell’attività fisica all’aperto. Una sfida nello studio della relazione tra carenza di vitamina D ed esiti di COVID-19 è che i fattori di rischio per la carenza di vitamina D sono anche associati alla gravità della malattia da COVID-19 (ad es. obesità, comorbidità mediche) nonché a determinanti sociali della salute (ad es. , non razza bianca/etnia e povertà). Alcuni studi e prove osservazionali precedenti relativi a COVID-19 non sono riusciti ad adeguarsi completamente alla potenziale confusione, in particolare razza/etnia, a causa della mancanza di diversità nelle popolazioni studiate.

A causa della controversia sulla supplementazione di vitamina D, nel luglio 2020, il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha concluso che “non ci sono dati sufficienti per raccomandare a favore o contro l’uso della vitamina D per la prevenzione o il trattamento del COVID-19“. Utilizzando un database clinico del Department of Veterans Affairs (VA) di pazienti veterani negli Stati Uniti con test SARS-CoV-2 positivi collegati ai recenti risultati del test 25(OH)D nel sangue, un equipe di ricercatori guidata da Karen H. Seal, ha studiato le relazioni dose-risposta indipendenti tra la vitamina D e il rischio di ospedalizzazione e mortalità correlate a COVID-19. Questo studio si aggiunge alla letteratura includendo un ampio campione di pazienti geograficamente, razzialmente ed etnicamente diversi, consentendo l’adeguamento per determinanti sociali della salute comuni sia alla carenza di vitamina D che al COVID-19.

Di 4.599 pazienti con un test SARS-CoV-2 positivo, è stata identificata una carenza di vitamina D (< 20 ng/mL) in 665 (14,5%); 964 (21,0%) sono stati ricoverati in ospedale; e 340 (7,4%) sono morti. Dopo l’aggiustamento per tutte le covariate, comprese razza/etnia e povertà, è stata rilevata una significativa relazione dose-risposta inversa indipendente tra l’aumento delle concentrazioni continue di 25(OH)D e la diminuzione della probabilità di COVID-19 correlato ospedalizzazione e mortalità. Nella modellazione di 25(OH)D come variabile continua trasformata in log, il rischio maggiore di ricovero e morte è stato osservato a concentrazioni di inferiori a 25(OH)D.

La carenza di vitamina D era fortemente associata alla mortalità correlata all’infezione da COVID-19. Concentrazioni di vitamina D in costante diminuzione da 60 a 15 ng/mL corrispondevano a un aumento continuo e significativo della mortalità nei pazienti ricoverati in ospedale per infezione da COVID-19 dopo aggiustamento per dati sociodemografici, tra cui razza/etnia e comorbidità mediche. Solo una manciata di altri studi più piccoli ha dimostrato questa associazione tra carenza di vitamina D e decessi correlati al COVID-19; pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per escludere la possibilità che 25(OH)D serva invece da marker per altri predittori di mortalità non misurati nei pazienti con COVID-19. Tuttavia, la relazione dose-risposta non lineare tra le concentrazioni di 25(OH)D e il rischio di ospedalizzazione e mortalità correlati a COVID-19 fornisce un supporto provvisorio per fornire un’integrazione di vitamina D.

Questa analisi ha dei limiti. In primo luogo, i risultati si basano su dati amministrativi VA che catturano in modo incompleto tutti i possibili fattori di rischio per il ricovero e la mortalità per COVID-19, oltre a dati di razza/etnia mancanti, sconosciuti o classificati in modo errato e una mancanza di dati sul reddito e sull’istruzione. In secondo luogo, la coorte retrospettiva dei veterani statunitensi non era rappresentativa di tutti i veterani o della popolazione statunitense; era anche in gran parte maschile, e quindi i nostri risultati potrebbero non essere completamente generalizzati. Terzo, i risultati possono essere distorti su quali pazienti con VA vengono testati per 25(OH)D; come hanno rivelato analisi ad hoc, quelli con i risultati del test 25(OH)D avevano maggiori probabilità di essere bianchi, più anziani e più malati.

“Pertanto – scrivono i ricercatori -, mentre ci siamo adeguati per queste covariate, potrebbero esserci ulteriori fattori non misurati associati al test per 25(OH)D. In quarto luogo, mentre abbiamo escluso i pazienti con risultati di 25(OH)D entro 14 giorni da un test SARS-CoV-2 positivo, non possiamo essere sicuri che le concentrazioni di 25(OH)D misurate entro 15-90 giorni dal test positivo non abbiano agito come reagente di fase acuta negativa, anche al di fuori del periodo prodromico o infettivo. Infine, non siamo stati in grado di studiare in modo affidabile il ruolo della supplementazione di vitamina D poiché i dati delle farmacie VA catturano solo la vitamina D dispensata attraverso le farmacie VA”.

I ricercatori hanno comunque concluso che le concentrazioni continue di 25(OH)D nel sangue sono associate indipendentemente all’ospedalizzazione e alla mortalità correlate a COVID-19 in una relazione dose-risposta inversa in questa ampia coorte di pazienti VA, razzialmente ed etnicamente diversificata. Sono però necessari ulteriori studi randomizzati e controllati per valutare l’impatto della supplementazione di vitamina D sugli esiti correlati a COVID-19.