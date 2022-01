Maltempo, la neve imbianca la Puglia: Monti Dauni ricoperti dal manto bianco [VIDEO]

MeteoWeb

Un nucleo instabile relativamente freddo sub polare è giunto ieri sull’Italia apportando un ennesimo peggioramento invernale e nevicate diffuse sulle regioni centrali.

Intense nevicate si sono registrate in Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, e Puglia, fino a quote di media bassa collina.

I fiocchi hanno imbiancato numerose località dei Monti Dauni, come Monteleone di Puglia e Castelluccio Valmaggiore (video in calce).

Le temperature sono al di sotto dello zero sia a Monteleone che Castelluccio Valmaggiore, così come ad Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto e Alberona dove i sindaci hanno emanato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole.

A Panni la coltre bianca ha raggiunto i 10 cm di altezza. Nevica anche a Monte Sant’Angelo.

Oggi la colonnina di mercurio scenderà ancora, anche verso l’estremo Sud e l’azione del minimo depressionario si abbasserà in latitudine andando a interessare con fenomeni più insistenti e forti le aree via via più meridionali tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: