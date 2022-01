Maltempo in Umbria: la statua di San Benedetto nella piazza di Norcia coperta da un mantello bianco di neve [FOTO]

MeteoWeb

A Norcia, e in generale nei borghi a valle dell’Appennino umbro-marchigiano, la neve è uno spettacolo non certo raro, ma senza dubbio sempre suggestivo: la statua di San Benedetto, al centro della piazza è coperta da un mantello bianco di neve e, in generale, la vista della Valnerina è davvero mozzafiato con scorci incantati.

Nei borghi a valle dell’Appennino umbro-marchigiano le precipitazioni nevose non fermano le attività commerciali e nemmeno i cantieri della ricostruzione o le ruspe.

Si lavora anche al cantiere delle pietre che serviranno per ricostruire la Basilica del patrono d’Europa.

Non si registrano particolari criticità sulle strade umbre interessate dalle nevicate delle ultime ore: Lo ha reso noto la provincia di Perugia, spiegando che le strade risultano percorribili, solo in alcuni casi è necessario l’utilizzo di gomme da neve o catene.

La neve è caduta oltre a Norcia, anche a Spoleto, Foligno, Gubbio e Città di Castello. Il piano neve è stato attivato già ieri, a fronte delle nevicate che hanno iniziato a interessare il territorio regionale nella giornata di domenica. Dalle prime ore del mattino di oggi, mezzi spazzaneve e spargisale stanno ancora lavorando per liberare anche le strade meno frequentate e attualmente la situazione è sotto controllo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: