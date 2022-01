La Tempesta Ana devasta Madagascar, Mozambico e Malawi: ponti spazzati via e case distrutte, almeno 70 morti [FOTO]

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio delle vittime causate dalla tempesta Ana, che si è abbattuta su Madagascar, Mozambico e Malawi: piogge torrenziali e frane hanno colpito i 3 Paesi, dove sono stati confermati rispettivamente 41, 18 e 11 morti. La tempesta ha fatto sentire i suoi effetti anche in Zimbabwe, che però non ha registrato decessi.

In Madagascar, Mozambico e Malawi sono decine di migliaia le case danneggiate, molte crollate per le forti piogge, con gli abitanti rimasti intrappolati tra le macerie. I ponti sono stati spazzati via dai fiumi, i campi sono stati sommersi, distruggendo così i mezzi di sussistenza di molte famiglie.

In Madagascar gli sfollati sono 110mila. Nel Mozambico settentrionale e centrale, Ana ha distrutto 10mila case, decine di scuole e ospedali, provocando blackout. In Malawi il governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale.