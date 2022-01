La tempesta Nadia investe il Nord della Germania: una vittima, danni, venti impetuosi e mareggiate tra Amburgo a Bremerhaven [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

La tempesta “Nadia” è giunta da Nord-Ovest travolgendo la Germania: i vigili del fuoco sono impegnati nel Nord del Paese in numerosi interventi, una forte mareggiata ha interessato il Mare del Nord e la prima vittima è stata segnalata nel Brandeburgo.

Secondo quanto riporta Bild, un uomo è stato ucciso da un cartellone elettorale, divelto dal forte vento. Ferita anche un’altra persona.

Sabato sera, una chiatta con a bordo escavatore è stata spinta contro la Freihafenelbbrücke ad Amburgo dalla tempesta. Secondo Bild, l’operatore dell’escavatore e il capitano sono caduti in mare nell’incidente. I due sono stati poi recuperati.

“Siamo totalmente in ginocchio a causa della tempesta,” ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco del centro di controllo regionale centrale nello Schleswig-Holstein. Da sabato a mezzogiorno, i soccorritori nella regione intorno a Kiel, Neumünster e Rendsburg hanno dovuto rispondere a circa 200 richieste di soccorso, soprattutto per alberi caduti e oggetti di varie dimensioni spazzati via dal vento.

Secondo la BSH, l’Agenzia federale marittima e idrografica, la scorsa notte si è verificata un’ondata di tempesta anche su vasti tratti della costa. “Non ovunque è stata forte come ad Amburgo,” ha affermato la portavoce. Tuttavia, l’intera costa tedesca del Mare del Nord è stata colpita. A Bremerhaven, ad esempio, il valore di picco era di 2,14 metri al di sopra del livello medio dell’acqua alta. Sulla costa del Mare del Nord si parla di mareggiata quando il livello dell’acqua è almeno 1,5 metri più alto della norma.