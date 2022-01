L’Arabia Saudita presenta il primo “hotel cammello” al mondo con servizi completi

MeteoWeb

L’Arabia Saudita ha aperto un hotel a 5 stelle interamente dedicato ai cammelli, alla loro cura, al bagno e ai pasti personalizzati. L’hotel da 120 camere sarà mantenuto da 50 persone. E’ il primo hotel di cammelli al mondo, dedicato al servizio e alla toelettatura dei cammelli durante il sesto King Abdul Aziz Camel Festival, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

L’hotel, chiamato Rest Assured, è stato mostrato in un video pubblicato dal gruppo Saudi Camel Club domenica a Riyadh. “L’hotel si chiama ‘Tetaman’ (Rest Assured) e comprende 120 camere d’albergo che forniscono tutti i servizi per i cammelli. Più di 50 persone sono impiegate in questo hotel tra servizi in camera, assistenza, attenzione, toelettatura e servizi di protezione“, ha affermato Mohammed Al Harbi, portavoce del Saudi Camel Club. Al Harbi ha affermato che l’hotel offre un servizio a cinque stelle per i cammelli degli ospiti, inclusi pasti, latte caldo e assicurarsi che le stalle siano pulite e calde. Ha aggiunto che l’hotel costa attualmente circa 400 riyal sauditi (circa 106,5 dollari) a notte.

“L’idea dell’hotel è meravigliosa e confortevole per i proprietari di cammelli e i funzionari del club. I cammelli vengono esaminati prima di entrare nelle loro stanze“, ha detto il proprietario di cammelli Omair Al Qahtani.

Il festival dei cammelli, che durerà 40 giorni, è iniziato il 1° dicembre a Riyadh, riunendo i proprietari di cammelli e gli appassionati del Golfo, degli Stati Uniti, dell’Australia, della Francia e della Russia. Il festival attira più di 100.000 visitatori al giorno da tutto il mondo e cerca di preservare il ruolo del cammello nella tradizione e nel patrimonio beduino dell’Arabia Saudita, anche se il paese ricco di petrolio va avanti con la modernizzazione.

L’allevamento di cammelli è un’industria multimilionaria, con eventi simili che si svolgono in tutta la regione.