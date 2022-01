Clima: le piante rispondono al riscaldamento globale in maniera differente, sopra e sotto terra 

MeteoWeb

Il riscaldamento climatico sta cambiando la fenologia fuori terra delle piante in tutto il mondo. La fenologia è la scienza che si occupa della classificazione e registrazione degli eventi rilevanti nello sviluppo degli organismi. Nonostante questi cambiamenti gli effetti del riscaldamento sulla fenologia sotterranea delle piante rimane relativamente poco studiata, anche se le radici svolgono un ruolo vitale nel ciclo del carbonio.

In uno studio pubblicato su Nature Climate Change un’equipe di ricercatori ha sintetizzato 88 studi pubblicati per mostrare una discrepanza fenologica tra le risposte delle piante sopra e sottoterra al riscaldamento climatico. Per le piante erbacee, il riscaldamento ha anticipato sia l’inizio che la fine della stagione di crescita fuori terra, determinando una durata della stagione di crescita invariata. Al contrario, le fenofasi sotterranee (inizio, fine e durata della stagione vegetativa) delle piante erbacee sono rimaste invariate. Per le piante legnose, il riscaldamento del clima non ha influito su nessuna fenofasi in superficie, ma hanno esteso la loro stagione di crescita sotterranea.

“La tempistica degli eventi della vita delle piante, come l’emergere delle foglie primaverili, la fioritura e la perdita delle foglie in autunno, è fondamentale per la loro forma fisica e sopravvivenza – spiegano i ricercatori – e ha importanti implicazioni per le risorse alimentari umane, il funzionamento dell’ecosistema e i cicli del carbonio in tutto il mondo. Il cambiamento climatico ha portato a cambiamenti in vari eventi della vita delle piante, come dimostrato dai cambiamenti in superficie. Tuttavia, i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel suolo non sono stati studiati, nonostante l’importante ruolo degli apparati radicali nella crescita delle piante e nella produttività dell’ecosistema terrestre”.

Xuhui Zhou e colleghi hanno dunque analizzato i dati di 88 studi pubblicati, rivelando una discrepanza tra le risposte delle piante fuori terra e sotterranee ai cambiamenti climatici, che differiscono a seconda del tipo di pianta studiata. Si è scoperto che le piante erbacee, ad esempio, hanno un inizio e una fine anticipati della loro stagione di crescita fuori terra, con conseguente nessun cambiamento nella lunghezza complessiva della stagione di crescita; tuttavia, le risposte sotterranee sono rimaste invariate. Al contrario, nelle piante legnose, il riscaldamento climatico non ha modificato le risposte in superficie, ma ha esteso la stagione di crescita nel sottosuolo.

Nella loro conclusione, gli autori sottolineano la cautela nell’interpretazione di questi risultati data la piccola dimensione del campione dello studio. Ciò è dovuto ai limiti dei dati disponibili, in particolare alla disponibilità limitata di studi incentrati sui cambiamenti sotterranei, che possono influenzare fortemente la crescita delle piante e i cicli del carbonio terrestre. Successivamente, suggeriscono che c’è un urgente bisogno di ulteriori ricerche