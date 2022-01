Previsioni Meteo, peggioramento dalla notte: l’alta pressione inizierà a cedere con arrivo di nubi e piogge su diverse regioni

MeteoWeb

Come già anticipato in precedenti previsioni meteo, la fase anticiclonica andrà progressivamente cedendo nel corso delle prossime ore e ancor più nella notte e domani. Ad attaccare la struttura di alta sarà un nucleo instabili in quota di matrice nord-atlantica, attualmente in azione sulla Francia centro-meridionale, ma in progressivo avanzamento verso Sud e capace di corrodere il bordo settentrionale dell’alta pressione e riuscire a sfondare verso l’alto Tirreno tra la tarda sera e la notte prossime. L’impulso in quota attiverà anche una moderata circolazione depressionaria al suolo, come rappresentato nell’immagine in evidenza, in corrispondenza del medio-alto Tirreno, area depressionaria che indurrà correnti umide occidentali verso buona parte delle regioni tirreniche, via via da Nord verso Sud, apportando un incremento di nubi e anche piogge sparse, localmente di una certa intensità.

Più nello specifico, nella notte prossima rovesci più ricorrenti e anche più insistenti interesseranno la Liguria centro orientale e l’alta Toscana; fenomeni più irregolari, ma anche qui localmente moderati, sull’Emilia e fino alla Lombardia centro-meridionale. Nubi sempre più diffuse anche sul resto delle regioni tirreniche, tra il resto della Toscana, il Lazio, anche l’Umbria, il Nord della Sardegna, localmente fino all’Ovest Molise e all’estremo Nordovest della Campania, con locali addensamenti e deboli piogge sparse. Più nubi tra la Sicilia orientale e il Sud Calabria, ma qui con più scarsi fenomeni o residui. Tempo migliore sul resto del paese. Per la mattinata di domani, le nubi e le piogge continueranno a interessare le medesime aree tirreniche, dalla Toscana alla Campania occidentale, passando per il Lazio, localmente per l’Umbria e qualche pioggia si spingerà sul Nord delle Marche e al Nordest, verso la Romagna, il basso Veneto e fino alla Venezia Giulia. Addensamenti e qualche pioggia debole anche sulla Sicilia, soprattutto centrale, occasionalmente sul Nord Ovest della Calabria, sul Cosentino più settentrionale, e altre nubi con rovesci e locali temporali, sullo Jonio in mare. Nuvolosità in aumento sul resto del Centro Sud, ma tempo migliore in via generale o solo con qualche addensamento associato a occasionali piovaschi. Nel pomeriggio e poi nella sera di domani, giovedì 20, l’instabilità continuerà sulle regioni nel medio-basso Tirreno, soprattutto tra Lazio, Campania e Calabria tirrenica centro-settentrionale con piogge deboli-moderate irregolari. Ancora addensamenti e locali rovesci sull’Appennino centrale tra Umbria, Marche e localmente Abruzzo, occasionalmente fino alle coste del Molise e del Gargano. Continuerà un tempo più asciutto sul resto dei settori. La temperatura per domani si manterrà più o meno stazionaria o in lieve locale diminuzione, calo più sensibile in serata su Alpi e al Nordest.