Previsioni Meteo: oggi spifferi freddi al Sud con fenomeni residui, sole altrove

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, le aree meridionali sono state sferzate da venti più freddi da Nord nella scorsa notte, responsabili di piogge, rovesci, anche temporali diffusi su molte località e da nevicate collinari, in alcuni casi anche di un certo rilievo, benché il passaggio sia stato piuttosto rapido, con accumuli fino a 5/10 cm. Per queste ore mattutine, tuttavia, il grosso dell’instabilità è oramai evoluto verso lo Jonio meridionale e la Grecia, dove si è trasferito l’impulso freddo mentre, sulle nostre regioni meridionali, sono rimaste soltanto nubi irregolari, ma scarse precipitazioni.

Qualche addensamento residuo è presente ancora in mattinata sulla Puglia, localmente sulla Calabria, specie centro-settentrionale, e sul Nordest della Sicilia, essenzialmente sul Messinese, con qualche ultima precipitazione sparsa, anche in forma di fiocchi medio-alto collinari, come è possibile sulle Murge baresi, localmente sui confini tra la Lucania e la Calabria e sulla Sila. Sul resto del Sud e sul medio Adriatico, il tempo è in prevalenza asciutto e anche più ampiamente soleggiato, salvo nubi sparse qua e là. Sempre sole prevalente sul resto del paese, magari da evidenziare soltanto locali addensamenti sui rilievi alpini altoatesini, anche qui con occasionali fiocchi fino in valle, e locali nebbie sulla Pianura Padana, soprattutto centro-orientale tra Lombardia, Nord Emilia Romagna e Sud/Ovest Veneto. In riferimento alle temperature, esse continuano a mostrarsi molto fredde nei valori minimi, fino a -5/-6°C diffusi sulle pianure del Nord e nelle valli appenniniche centrali; valori intorno allo zero o spesso anche sotto sulle colline appenniniche meridionali.