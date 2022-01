Meteo, Vigilia dell’Epifania di gran caldo: +24°C a Cosenza e Naso, +17°C a Roma e Napoli, +15°C a Genova e Trieste. Le temperature massime

MeteoWeb

È arrivata sull’Italia la prima perturbazione dell’anno. Il maltempo più intenso si avrà in serata e nella notte con fiocchi fino in pianura e persino localmente sulle coste. Da segnalare oggi, un clima primaverile da Nord a Sud per il flusso mite pre-frontale che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio su valori primaverili in tutto il Paese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, in alcune località italiane: