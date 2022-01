L’Europa in prima fila per la scienza del futuro: a Tolosa il vertice per accendere audaci ambizioni spaziali

MeteoWeb

Lanciare l’Europa è una priorità dei leader europei, sulla scia di una traiettoria di respiro mondiale che si delineerà nel corsi di un vertice spaziale ad alto livello che si terrà il 16 febbraio a Tolosa, in Francia. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) afferma che è necessaria un’azione urgente per affrontare le sfide sociali, economiche e di sicurezza senza precedenti che l’Europa deve affrontare, dalla crisi climatica e le sue conseguenze alle minacce alle infrastrutture cruciali nello spazio e sulla Terra. Lo spazio ha un enorme potenziale non sfruttato per aiutare ad affrontare queste sfide e crisi future, creando allo stesso tempo posti di lavoro e stimolando l’innovazione nell’industria spaziale europea, ed e’ fondamentale che l’Europa raggiunga altre nazioni che viaggiano nello spazio come gli Stati Uniti e la Cina.

Il vertice spaziale, che avrà come obiettivo quello di identificare il modo migliore per procedere, sarà composto da due parti presiedute dalla Presidenza francese dell’Unione Europea, che presiede anche il Consiglio dell’ESA a livello ministeriale, riflettendo la stretta cooperazione tra l’UE e l’ESA. La prima parte consisterà in una riunione informale del Consiglio competitivo dell’UE sullo spazio, a cui parteciperanno i ministri del governo e i loro rappresentanti degli Stati membri dell’UE. Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno responsabile dello spazio, e Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, interverranno all’incontro. La seconda parte sarà una riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale, alla quale parteciperanno i ministri del governo ei loro rappresentanti degli Stati membri dell’ESA.

Josef Aschbacher ha affermato: “Le sfide sociali che attendono l’Europa sono diffuse, significative e urgenti. Affrontarli in modo efficace richiedera’ decisioni coraggiose e sforzi dedicati su piu’ fronti. Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono posizionati in modo unico per fare la differenza e fornire una risposta concreta alle sfide presenti e future. Dobbiamo agire ora e accelerare l’uso dello spazio in Europa.” Il vertice è un evento fondamentale, una pietra miliare chiave nel percorso dell’Agenda 2025, avviato nel marzo 2021.