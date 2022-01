L’intelligenza artificiale scopre un misterioso corpo celeste che oscura la sua stella in modo imprevedibile

MeteoWeb

Analizzando i dati del telescopio spaziale Tess della NASA grazie all’intelligenza artificiale, è stato scoperto un misterioso corpo celeste. Rinominato TIC 400799224, non sembra essere un pianeta, né tanto meno un asteroide: il misterioso oggetto oscura in modo imprevedibile con nubi di polvere la sua stella madre, posta a 2.300 anni luce da noi.

La scoperta di TIC 400799224 e’ avvenuta quasi per caso, esaminando alcuni dati che mostravano un rapido offuscamento di una stella seguito da diverse variazioni della sua luminosita’: un fenomeno interpretato come una sorta di eclissi e solitamente associato a un pianeta o un corpo celeste orbitante che si rompe emettendo polveri. Studiando i dati raccolti sul misterioso oggetto nei sei anni precedenti, i ricercatori hanno scoperto che non orbita intorno a una singola stella, bensi’ a un sistema binario dove una delle due stelle pulsa con una periodicita’ di 19,77 giorni. L’oggetto che ne offusca la luce, pero’, sembra farlo in maniera imprevedibile. Le sue nubi di polvere possono ridurre del 37% o anche del 75% la luminosita’, a seconda della stella che si prende in considerazione nel sistema binario.

Lo studio, con le prime ipotesi sull’identita’ del corpo celeste, e’ stato pubblicato su The Astronomical Journal da un team internazionale di esperti guidato da Brian P. Powell del Goddard Space Flight Center della NASA. L’ipotesi che al momento sembra piu’ probabile e’ che TIC 400799224 sia un corpo minore che emette polvere ogni volta che genera una collisione lungo il suo cammino.