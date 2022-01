Lo shock climatico di 8.200 anni fa migliorò la società di cacciatori-raccoglitori russi

MeteoWeb

C’è una teoria secondo cui i cacciatori-raccoglitori preistorici erano un popolo pacifico e quando entravano in conflitto per le risorse non lottavano tra loro, ma si spostavano semplicemente da qualche altra parte. Ma se non ci fosse stato nessun altro posto dove andare? E se le condizioni altrove fossero state anche peggiori?

Nella Russia settentrionale durante il primo periodo dell’Olocene, iniziato circa 11.500 anni fa, è possibile che un fattore di stress climatico acuto possa aver effettivamente fornito lo slancio per la coesione sociale, secondo un nuovo studio condotto su un cimitero insolitamente grande per l’epoca.

Circa 8.200 anni fa, la Terra ha subito una brusca inversione nella sua tendenza al riscaldamento post-era glaciale. A quel tempo, l’era glaciale era in declino da migliaia di anni. Circa 11.500 anni fa, il clima si era riscaldato a livelli a noi oggi molto familiari, sebbene le grandi calotte glaciali che rendevano inospitale l’emisfero settentrionale si stessero ancora sciogliendo e ritirandosi (cosa che stanno facendo ancora oggi).

Poi, all’improvviso, la temperatura è crollata. L’evento di raffreddamento post-glaciale circa 8.200 anni fa è stato scoperto prelevando carote di ghiaccio dalla Groenlandia, dove la temperatura media è scesa fino a 3-6 gradi Celsius. In Europa, la temperatura media è scesa di circa 1 grado Celsius. Valori enormi, se pensiamo che il riscaldamento globale medio finora è “solo” in media di 1,2 gradi C. Questo freddo sarebbe durato per circa 160 anni, stimano gli scienziati.

Una domanda che ci si pone è come sia accaduto. Un altra è il modo in cui gli esseri umani del nord Europa abbiano risposto. Il Prof. Rick Schulting di Oxford e colleghi hanno lavorato in un cimitero costruito su una minuscola isola in un enorme lago nel nord-ovest della Russia. Il cimitero risale al primo Olocene. È stato scoperto negli anni ’30, ma la tecnologia moderna ha permesso al team di fare nuove scoperte. Invece di essere stato utilizzato per circa 800 anni come si pensava inizialmente, si scopre che, sebbene ampio per l’epoca, il cimitero fu usato piuttosto brevemente, esattamente in sovrapposizione all’ondata di freddo.

I ricercatori ritengono che l’istituzione del cimitero possa riflettere un cambiamento nella complessità culturale dei cacciatori-raccoglitori dell’Olocene che vivevano in questo ambiente lacustre relativamente resistente, come riferiscono i ricercatori in Nature Ecology & Evolution.

In origine, la minuscola isola, Yuzhniy Oleniy Ostrov, potrebbe aver contenuto più di 400 tombe. Molti potrebbero essere andati persi a causa dell’attività estrattiva, affermano gli scienziati. Tuttavia, gli archeologi sono stati in grado di recuperare 177 sepolture. C’erano ovviamente altri cimiteri di questo periodo dell’Olocene inferiore, ma tendono ad essere piccoli e in uso per periodi molto più lunghi, osserva Schulting.

Fallimento catastrofico della diga di ghiaccio

Perché in realtà si è verificato questo improvviso congelamento del primo Olocene? E’ stato a causa di un massiccio afflusso di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale dalla calotta glaciale Laurentide che copriva quasi tutto il Canada e gran parte degli Stati Uniti settentrionali. Al suo apice il ghiaccio era spesso fino a un paio di miglia. Con lo scioglimento della calotta glaciale, un vasto lago di acqua di disgelo arginato dal ghiaccio persistente si è formato a sud della baia di Hudson, nel Canada nord-orientale. Poi la diga di ghiaccio è crollata catastroficamente e l’acqua si è riversata e ha raggiunto il Mare del Labrador.

In effetti, durante l’ultima era glaciale (iniziata circa 2,5 milioni di anni fa), le calotte glaciali hanno subito cicli di sviluppo e ritiro. Ogni volta, il ciclo di congelamento-scioglimento ha influenzato profondamente il clima globale, perché gli afflussi di acqua dolce nei mari cambierebbero la loro salinità e quindi influenzerebbero le correnti oceaniche e la corrente a getto. Così circa 8.200 anni fa, questa acqua di disgelo precedentemente arginata si riversò improvvisamente nell’Atlantico settentrionale e la corrente che portava acqua calda a nord dal Golfo del Messico crollò. E ha fatto molto freddo in Europa.

A questo punto, l’agricoltura era sorta in alcune parti del mondo, diffondendosi dall’Anatolia e dal Levante in Medio Oriente. In effetti, questa inversione climatica probabilmente causò molta miseria ai primi agricoltori nell’Europa sudorientale. Più a nord, la maggior parte dell’Europa era ancora feudo di cacciatori-raccoglitori che si ritiene che all’inizio dell’Olocene vivessero in piccoli gruppi dispersi. (Sebbene scoperte monumentali come Gobekli Tepe e altri siti neolitici in Turchia abbiano cambiato la visione condiscendente delle capacità umane all’inizio dell’Olocene.)

L’ambiente commestibile

Il modo in cui l’evento freddo dell’Olocene ha avuto un impatto su varie regioni è ancora dibattuto; in ogni caso, ogni regione l’avrebbe vissuta in modo diverso. In generale, quest’area della Russia non è stata caratterizzata da abbondanti nevicate; tutto il contrario. In un inquietante parallelo con quello che stiamo vivendo ora con il cambiamento climatico, le estati erano apparentemente (leggermente) più calde del solito e gli inverni e le primavere molto più freddi, per non parlare del secco e del vento, dicono i ricercatori.

Differenze di un grado o due, per non parlare di cinque o sei, può cambiare in modo significativo la vegetazione e quindi l’ecosistema. Ad esempio, la cosiddetta piccola era glaciale dal XV al XIX secolo ha portato i caprioli a scomparire dalla Finlandia (che è molto vicino a Yuzhniy Oleniy Ostrov). E il gelo dell’Olocene è stato molto più grave. Quindi, l’ondata di freddo ha cambiato l’ambiente commestibile in gradi diversi in diverse aree. Il lago Onega, che si trova a circa 500 chilometri (310 miglia) a nord di Mosca, era probabilmente abbastanza resistente. I laghetti si sarebbero ghiacciati e i loro pesci sarebbero soffocati poiché l’ossigeno atmosferico non poteva mescolarsi con l’acqua. Ma essendo enorme, dato che è il secondo lago d’acqua dolce più grande d’Europa, il lago Onega aveva il suo microclima ecologicamente resiliente, ipotizzano i ricercatori. I suoi pesci avrebbero tremato ma avrebbero nuotato, e avrebbe attirato selvaggina come l’alce molto apprezzato.

I morti a Yuzhniy Oleniy Ostrov erano cosparsi di ocra e tra i corredi funerari – nelle tombe che ne avevano – c’erano strumenti e armi in pietra e osso, statuette e denti d’alce – scanalati e perforati per essere appesi come ciondoli o attaccati ai vestiti. Sono stati trovati più di 4.300 incisivi di alce. Quindi apprezzavano gli alci e portavano i denti come collane e proto-nappe. Portavano anche denti di altri animali, ma non nella stessa misura.

Ma perché lo stress ambientale unito alla sicurezza del microclima del Lago Onega dovrebbe portare la popolazione locale a creare un nuovo cimitero? Seppellire i loro morti sull’isola può mostrare che le bande di cacciatori-raccoglitori precedentemente ampiamente disperse nella località si sono tenute metaforicamente per mano. Hanno mitigato il potenziale conflitto sull’accesso alle risorse ancora ricche del lago, suggeriscono gli scienziati. In altre parole, ipotizzano che lo stress abbia portato a un nuovo livello di complessità comportamentale e bonomia tra i cacciatori-raccoglitori che condividono le risorse dentro e intorno a questo lago ancora generoso.

Alla domanda di elaborazione su questa interpretazione ottimista e se sia fondamentalmente basata sull’osservazione dei cacciatori-raccoglitori degli ultimi giorni, Schulting spiega: “Gran parte della nostra comprensione di base dei cacciatori-raccoglitori proviene da quelle società registrate storicamente. Non è certo un set di dati non problematico, ma abbiamo bisogno di un punto di partenza, e c’è una letteratura ricca e variegata. Alcune delle caratteristiche che vediamo nei recenti cacciatori-raccoglitori possono quindi essere trovate nella documentazione archeologica, ad esempio un’elevata mobilità residenziale, sebbene ciò dipenda in una certa misura dall’ambiente“. Naturalmente, questo non suggerisce che i cacciatori-raccoglitori contemporanei siano in qualche modo residui della preistoria, chiarisce. Piuttosto, questo modo di vivere può evocare alcune risposte ampiamente condivise.

Questo suggerisce che questo evento di stress indotto dal clima ha tirato fuori il meglio dalle persone? Si potrebbe sostenere questo, dice Schulting, ma ciò che riflette principalmente è la capacità umana di flessibilità e adattabilità. “Tutto ciò sarebbe potuto andare diversamente, con l’abbandono temporaneo da parte di gran parte della regione o l’aumento dei livelli di violenza, cosa di cui non vediamo prove convincenti a Yuzhniy Oleniy Ostrov, anche se in altri casi sono state fatte scelte diverse“. Per esempio, ci sono prove di una guerra brutale tra due gruppi di persone 13.000 anni fa in Sudan, e la causa furono probabilmente proprio per le scarse risorse. Di ritorno sull’isola del lago Onega, a proposito dei denti d’alce e di altri corredi funerari, alcune persone furono sepolte con ricche offerte e alcune furono sepolte senza corredi funerari, il che portò a una discussione tra gli archeologi. La differenza rifletteva una società relativamente egualitaria in cui alcune persone potevano raggiungere uno status elevato? O rifletteva la gerarchia e la disuguaglianza sociale? Fondamentale per l’argomento era il presupposto iniziale che il cimitero fosse in uso da centinaia di anni, che portò a un altro presupposto: i cacciatori-raccoglitori locali erano un gruppo resiliente che non variava il proprio stile di vita o le pratiche mortuarie. Ora con le nuove informazioni c’è maggiore indecisione nel dare una risposta.

Quindi stiamo vedendo qui uno status basato sui risultati ottenuti durante la propria vita, o su persone nate giù ‘sul trono’ che sono state ricoperte da denti di alce per l’eternità? “Si potrebbe sostenere che ci sono almeno alcuni elementi di quest’ultimo in gioco a Yuzhniy Oleniy Ostrov, come in alcune altre comunità di cacciatori-raccoglitori dell’Olocene“, dice Schulting. “Ciò che è diverso a Yuzhniy Oleniy Ostrov è come questo sembra essere entrato in gioco con l’evento di 8.200 anni, e si sono dissipati in seguito, almeno sulla base dei dati ora disponibili“. Quando l’ondata di freddo finì, i cacciatori-raccoglitori apparentemente si dispersero di nuovo e il cimitero andò fuori uso.