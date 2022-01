L’UE: “Green Pass dovrebbe facilitare i viaggi, soprattutto per i non vaccinati. Pochi Paesi l’hanno usato per restrizioni aggiuntive, gli raccomandiamo di uniformarsi all’Europa”

MeteoWeb

“Solo una minoranza di paesi ha adottato restrizioni aggiuntive. Spero che questa raccomandazione renderà uniformi le pratiche, soprattutto per i non vaccinati, il green pass dovrebbe facilitare i viaggi“. E’ quanto dichiarato dal segretario di Stato per gli affari europei della Francia, Clément Beaune, in merito alla revisione delle regole Covid sui viaggi, che ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Affari generali Ue a Bruxelles. “Vedremo come gli Stati membri aggiusteranno le proprie misure, in questo caso si tratta di una raccomandazione, non di un obbligo giuridico per gli Stati membri“, ha precisato il ministro. “Con la nuova variante in pochi giorni grazie al freno di emergenza verso i paesi terzi abbiamo tutti approvato le stesse misure, approvate da 23 paesi su 27 in un fine settimana“, ha ricordato.

Con il Green Pass base europeo, dunque, l’Ue auspica una maggiore facilità di viaggi per i non vaccinati e soprattutto che gli Stati non applichino ulteriori restrizioni, che risulterebbero dannosi e lesivi delle libertà, soprattutto per i non vaccinati. E in questo l’Ue sottintende un particolare riferimento all’Italia, che tra i Paesi europei è uno di quelli che ha messo in atto le misure più restrittive e a tratti lesive delle libertà individuali.

“La Commissione europea presenterà presto una proposta legislativa per estendere il regolamento sul certificato Covid digitale Ue (Green pass) che altrimenti scadrebbe a fine giugno“. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nel corso della medesima conferenza stampa, a Bruxelles. “Il Certificato ha dato prova di essere un enorme successo. Il fatto che più di un miliardo di certificati sono stati emessi, più di 60 paesi siano connessi al nostro gateway e 20 paesi sono interessati è una prova del nostro successo“, ha aggiunto. L’approccio, come già ribadito da Beaune dovrà semplificare i viaggi dei cittadini, anche dei non vaccinati.