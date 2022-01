Malesia assediata dalle piogge torrenziali: allagamenti in 7 Stati

MeteoWeb

Una nuova forte ondata di maltempo ha investito la Malesia, causando nuovi allagamenti in 7 Stati nelle scorse ore.

Le aree più colpite sono quelle di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri, Sembilan e Sabah: oltre 8mila persone hanno dovuto trovare rifugio in centri per sfollati.

Le autorità hanno avvertito che le piogge torrenziali proseguiranno almeno fino a domani.

E’ stata diramata un’allerta meteo per le aree costiere, in particolare lungo la costa occidentale della Malesia peninsulare, dove i forti venti potrebbero generare allagamenti. Le aree a rischio sono Kuala Muda a Kedah; Bagan Datoh a Perak; Klang, Kuala Langat, Sabak Bernam e Kuala Selangor a Selangor; e Batu Pahat e Pontian a Johor.