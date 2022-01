Maltempo, ancora neve e freddo in Calabria: -12°C in Sila, scuole chiuse in molti centri montani

MeteoWeb

Temperature rigide si registrano oggi quasi in tutta la Calabria: con la neve sulle cime più alte, sono molte le scuole chiuse nelle località montane e premontane, in diversi centri della Presila catanzarese e del Cosentino.

Durante la scorsa notte in Sila la colonnina di mercurio è scesa fino a -12°C (Monte Botte Donato).

A causa delle abbondanti nevicate e del manto stradale ghiacciato si sono registrati problemi alla viabilità: mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione senza sosta.

