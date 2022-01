Maltempo e freddo in Calabria: temperature crollate in tutta la regione, tanta neve e scuole chiuse [FOTO]

MeteoWeb

Nelle prossime ore si faranno sentire gli effetti di un’irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani: una fase di freddo e maltempo interesserà il medio e basso versante adriatico e il Sud, dove, oltre a piogge, potranno registrarsi anche nevicate fino in pianura.

La Calabria è tra le regioni colpite dall’ondata di freddo e gelo: nevica su diverse zone e le temperature sono crollate in quasi tutta la regione. Nel Catanzarese è stata segnalata neve a bassa quota, con fiocchi anche nella zona nord del capoluogo.

Nella fascia presilana la neve è caduta abbondante sopra i 600 metri di altitudine, spingendosi fino ai 400 metri.

In alcuni centri del Catanzarese e del Cosentino – come Sersale, Cerva e San Giovanni in Fiore – le scuole sono state chiuse e si registrano disagi alla viabilità.

