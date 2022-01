Maltempo e freddo in Israele: tanta neve in arrivo anche a Gerusalemme

MeteoWeb

Israele si prepara all’arrivo di una tempesta destinata ad investire nelle prossime ore il Nord del Paese con freddo e neve, arrivando anche a Gerusalemme e dintorni.

Da questa mattina le Alture del Golan si sono ulteriormente imbiancate e nel pomeriggio sarà il turno della Galilea.

Secondo le previsioni, Gerusalemme potrebbe registrare 20 cm di neve a partire da questa sera. Il sindaco Moshe Lion ha chiesto ai residenti di restare a casa specie nelle ore in cui gli spazzaneve entreranno in funzione per ripulire le strade.