Maltempo e freddo in Molise: tanta neve tra Isernia e Campobasso [FOTO]

MeteoWeb

La neve è caduta abbondantemente durante la notte in numerose località del Molise: i sindaci di alcuni Comuni hanno per tale motivo firmato ordinanze per la chiusura delle scuole.

Istituti chiusi quindi oggi a Bonefro, Macchiagodena, Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e nelle località di montagna della provincia di Isernia dove la neve ha raggiunto i 30 cm.

A Campobasso è in funzione il piano antineve con 67 mezzi tra pubblici e privati.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: